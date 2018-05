O Clube de Futebol 'Os Belenenses' celebrou contratos de renovação com 13 escolas de futebol com ligações aos 'azuis', com o intuito de consolidar e confirmar a confiança depositada pelo clube nos respetivos parceiros. São elas Alfragide, Algés, Alvalade, Barreiro, Lisboa Centro, Mem Martins, Odivelas, Oeiras, Parque das Nações, Pinhal Novo, Queluz, Telheiras e Trafaria.Esta sessão, realizada na semana passada, contou com a presença do vice-presidente, Paulo Peters, e do diretor geral do futebol de formação, João Raimundo, que fez questão de felicitar todos os presentes pelo enorme trabalho de divulgação e gestão das escolas.