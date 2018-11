Belenenses revela que SAD quer afastar clube do futebol

O Belenenses emitiu um comunicado em que denuncia uma ação judicial interposta pela SAD, que quer impedir "para sempre, o clube de disputar qualquer competição profissional de futebol". Para o clube, esta é uma "tentativa de apropriação da sua história" por parte da SAD, liderada por Rui Pedro Soares. Também são abordados temas discutidos em Assembleia Geral, entre eles a alteração da sede da SAD.



Leia o comunicado na íntegra





A SAD convocou para 19 de Novembro de 2018 uma Assembleia Geral, com dois pontos na ordem de trabalhos. Uma vez votado o primeiro ponto (entregar poderes ao Conselho de Administração para alterar a sede da SAD), o Presidente da Mesa da Assembleia Geral decidiu suspender os trabalhos e marcou a sua retoma no dia 27 de Novembro de 2018.

2. O Clube está de acordo com a alteração da sede social da SAD e entende que a mesma está em falta, por exclusiva culpa da SAD e da Codecity, desde 30 de Junho de 2018. O processo de alteração da sede social deve passar por uma proposta concreta à Assembleia Geral e não por procurar forçar os accionistas (e nomeadamente o Clube de Futebol "Os Belenenses") a conceder um mandato a quem não é credor da sua confiança.

Por isso e explicando isso, o Clube votou contra a proposta apresentada. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, que também é sócio-gerente da Codecity, decidiu que o voto do Clube foi abusivo. Essa decisão do Presidente da Mesa é despropositada, ilegítima e demonstra parcialidade na condução dos trabalhos e no escrutínio dos resultados da votação. Uma coisa seria os accionistas votarem em Assembleia Geral uma proposta de nova sede, outra, bem diferente, é os accionistas serem chamados a dar um mandato ao Conselho de Administração da SAD para que esta possa escolher a sede que entender sem conhecimento dos accionistas.

O Conselho de Administração ou a Codecity devem, assim, convocar uma Assembleia Geral cuja ordem de trabalhos suporte uma proposta de uma nova sede social concreta para a SAD.

3. Quanto ao ponto 2 da ordem de trabalhos que, por força da suspensão, ainda não foi discutido e votado, estão em causa propostas de alteração dos estatutos e autorizações ao abrigo dos mesmos para entregar mais poderes de decisão à maioria dos accionistas (ou seja, à Codecity) e ao Conselho de Administração da SAD, incluindo para estender a actividade da SAD às camadas de futebol de formação. As alterações propostas também procuram retirar a norma que exige o acordo do Clube para qualquer alteração aos estatutos.

4. Em paralelo, o Clube informa também que, recentemente, foi citado para contestar uma acção judicial instaurada pela SAD que tem vários pedidos.

A SAD pretende que o Tribunal impeça, para sempre, o Clube de disputar qualquer competição profissional de futebol.

A SAD (constituída em 1999) também pretende que o Tribunal condene o Clube a reconhecer que a SAD:

• Venceu o Campeonato Nacional de futebol na época desportiva de 1945/46;

• Venceu o Campeonato de Portugal de futebol nas épocas 1926/27, 1928/29 e 1932/33;

• Venceu a Taça de Portugal de futebol nas épocas desportivas de 1941/42, 1959/60 e 1988/89;

• Venceu a Taça de Honra da AF Lisboa nas épocas de 1925/26, 28/29, 29/30, 31/32, 43/44, 45/46, 59/60, 60/61, 75/76, 89/90 e 93/94;

• Inaugurou, em 14 de dezembro de 1947, o Estádio Santiago Bernabéu;

• Teve nas suas equipas Matateu, Vicente, José Pereira, Pepe, Yaúca, Di Pace, Scopelli, Artur Quaresma, Raúl Figueiredo, Capela, Feliciano, Vasco, Godinho, Vasques, Félix Mourinho, João Cardoso, Pietra, Paco González, Mladenov, Juanico, José Mário, Sobrinho, Jorge Martins e Silas;

• Teve treinadores como Cândido de Oliveira, Fernando Vaz, José Maria Pedroto, Mário Wilson, Jorge Jesus, Marinho Peres, Artur Jorge, Carlos Queirós, Fernando Riera, Helenio Herrera e Otto Glória.

5. O Clube, ciente da razão que lhe assiste e consciente de que já 80 anos antes da constituição da SAD vencia troféus, repudia esta inqualificável tentativa de apropriação da sua História e das suas referências e assegura aos seus associados e adeptos espalhados pelo mundo que os Órgãos Sociais eleitos do Clube de Futebol "Os Belenenses" serão firmes e intransigentes na defesa daquilo que só ao Clube de Futebol "Os Belenenses" diz respeito: a sua história, as suas conquistas e as suas referências humanas.

O Clube, com toda a firmeza e determinação, em todos os locais onde se venha revelar necessário, nacionais e internacionais, vai defender-se do surreal teor destes pedidos formulados pela SAD.

Isso impõem a história praticamente centenária do Clube de Futebol "Os Belenenses", as suas conquistas, os seus valores, a sua identidade inegociável e os nomes que o engrandecem desde aquela noite de 23 de Setembro de 1919, num banco de jardim da Praça Afonso de Albuquerque, em que os Rapazes da Praia entenderam dar vida ao seu sonho."