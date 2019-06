Belenenses SAD 'pesca' três jogadores no Belenenses clube

Falou-se em 'bomba' e aí está ela. O Belenenses SAD foi 'às compras' ao clube e garantiu os serviços de Tomás Castro, Jorge Xavier e Nilton Varela, que vão atuar nos sub-23.Tomás Castro, avançado de 20 anos, foi o melhor marcador do Belenenses na 1.ª Distrital da AF Lisboa, com 27 golos apontados em 27 partidas, e dá agora o salto que se esperava depois de uma formação dividida entre Benfica, Sp. Braga, Casa Pia e Belenenses.Por sua vez, Jorge Xavier, de apenas 18 anos, fez a sua formação no Benfica e no Belenenses e Nuno Oliveira entregou-lhe a lateral esquerda da defesa e o miúdo brilhou nos 30 jogos realizados, tendo marcado mesmo três golos.Já Nilton Varela é mais uma aposta de base, visto que salta dos juniores do clube diretamente para os sub-23 dos azuis (SAD). O jovem central, de 18 anos, que passou também pelo Sporting, salta agora para a Liga Revelação.