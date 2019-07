Belenenses vence Sindicato mas falha três penáltis

O Belenenses venceu esta quarta-feira a equipa do Sindicato de Jogadores por 4-1, num jogo realizado em Odivelas. Dieguinho fez um hat-trick pelos azuis do Restelo e Kikas marcou o outro golo. Do lado do Sindicato, Italo Barbosa conseguiu o único tento.





Nota para o facto da equipa orientada por Silas ter falhado três penáltis: Kikas, André Sousa e Dieguinho falharam na marca dos 11 metros.Para as 18h30 está agendado novo encontro do Belenenses, desta feita em Alverca.