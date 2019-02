Belenenses volta ao Bonfim para receber Marítimo

O Belenenses vai voltar ao Estádio do Bonfim para receber o Marítimo. Com o relvado do Estádio Nacional ainda sem condições, os azuis regressam a casa do V. Setúbal para disputar o encontro referente à 22.ª jornada da Liga, agendado para domingo às 15 horas, depois de já ter jogado no terreno dos sadinos diante do Moreirense na condição de visitado.No entanto, o V. Setúbal começou por recusar a cedência do Estádio do Bonfim, algo que acedeu fazer nessa partida do Belenenses diante dos cónegos. Ainda assim, a Liga intercedeu junto dos sadinos para que o jogo fosse mesmo realizada no Bonfim, tal como o presidente do Vitória nos explicou."Após a recusa do Vitória FC para a cedência do Estádio do Bonfim para a realização do jogo entre o Belenenses e o Marítimo, a Liga oficiou o Vitória no sentido de cedência do estádio. A Liga transmitiu ao Vitória estar em causa a integridade da competição devido à impossibilidade de que o jogo se realizar noutro estádio, o que teria como consequência a atribuição dos três pontos ao Marítimo. Nesse sentido o Belenenses irá ressarcir financeiramente o Vitória e custeará os serviços de manutenção do relvado do estádio", explicou Vítor Hugo Valente a