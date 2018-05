Continuar a ler

Ao que apurámos, os cipriotas estão bastante satisfeitos com o rendimento de Carlão e não equacionam sequer abdicar do jogador, a não ser a troco da cláusula de rescisão, na ordem dos 100 mil euros. Cabe agora aos azuis tentarem negociar, sendo que está fora de hipótese o pagamento da cláusula, pelo que a solução poderá ser o avançado desvincular-se e depois assinar pelo clube do Restelo.



Caso não seja possível chegar a acordo com Carlão, os azuis já têm outros nomes em carteira, tendo em vista o reforço do ataque, até porque dos avançados do plantel apenas Maurides – melhor marcador da equipa na última época, com nove golos – tem contrato. É que Tiago Caeiro, Licá e Yazalde ficam todos livres no final do mês e, para já, nenhum renovou.

O brasileiro Carlão é o alvo do Belenenses para reforçar o ataque, tendo em vista a próxima temporada. O avançado, de 31 anos, é o preferido do técnico dos azuis, Jorge Silas, com quem jogou na U. Leiria. Aliás, Carlão deu o salto para o futebol japonês (Kashima Antlers) em 2011 após uma excelente meia época na cidade Lis, em que alguns dos dez golos apontados surgiram na sequência de assistências de Silas, então a espalhar classe na posição 10.O dianteiro encontra-se de férias em Portugal após uma época positiva (11 golos em 17 jogos) no Nea Salamis – 10º classificado do campeonato do Chipre e posterior vencedor do playout –, emblema com o qual ainda tem mais um ano de contrato.

Autores: Alexandre Moita e Nuno Miguel Ferreira