Chima Akas confirmado como reforço do Belenenses

O Belenenses confirmou esta quinta-feira a contratação de Chima Akas, proveniente do Kalmar FF. O jogador tem 25 anos e é internacional nigeriano.





O central/lateral-esquerdo de 1,88 metros atuava no campeonato sueco nas últimas duas temporadas. Akas envergou ainda as camisolas do Enyimba, Sharks FC e Shooting Stars na carreira sénior.