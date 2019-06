Clube e SAD numa guerra dos nomes

A polémica entre Belenenses SAD e Belenenses clube está de regresso. Depois de a equipa que joga na Liga ter mudado de símbolo e até ter registado a marca ‘B’, o clube presidido por Patrick Morais de Carvalho enviou uma carta à Liga na qual afirma que a denominação ‘Belenenses’ tem de deixar de estar associada à formação da SAD liderada por Rui Pedro Soares.

"Que V. Exa. e a Liga cumpram, finalmente, aquilo que a Lei e os Tribunais impõem e que não sejam cúmplices, também com proveito evidente e próprio, no desrespeito que a SAD insiste em cometer quotidianamente", lê-se na carta, que destaca "crimes de desobediência de uma decisão judicial".

No entanto, a SAD respondeu e garantiu que a denominação nunca esteve em causa nos pedidos que resultaram na proibição da utilização da Cruz de Cristo, por exemplo. "Essa questão está fora dos pedidos formulados. Assim, em substância, [a Belenenses SAD] opõe-se a um pedido que não foi formulado, extravasando a relação material aqui controvertida", referiu a SAD, citando o clube, em comunicado. Além disso, lembra que o clube criou a SAD, refere que paga a dívida do Totonegócio II devido a esse motivo e remata a referir que o clube não poderá criar outra SAD no futebol.