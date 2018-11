Diogo Viana é a máquina que nunca falha

A semana passada não foi a mais feliz para Diogo Viana, pois falhou a maior parte das sessões de treino para recuperar de uma mialgia de esforço contraída na partida frente ao Benfica, que acabou com a vitória dos azuis (2-0). No entanto, o lateral, de 28 anos, foi chamado por Silas para entrar em Portimão e acabou por ser importante para o empate.

"Estive à altura do jogo e consegui ajudar a equipa. Senti-me muito bem, melhor do que estava à espera", salienta o jogador, que queria ter feito melhor num livre que poderia ter dado a vitória aos azuis: "Entrei bem e estava confiante por ter estado no lance do golo. Por isso é que fiquei chateado por ter falhado aquele livre."

As exibições do lateral têm agradado os adeptos, que já o apelidam de "máquina", com os companheiros a complementarem, dizendo que "nunca falha". Diogo Viana agradece essa alcunha e acha que se adequa. "Sou um jogador que, estando bem ou mal, dou sempre tudo o que tenho. Vou a cada lance como se fosse o último. Deixo sempre tudo dentro de campo", vinca.

Por fim, o atleta faz um apelo aos adeptos, para que estes voltem a comparecer no Jamor: "Precisamos que continuem a puxar por nós para voltarmos a ganhar já no sábado, contra o Boavista."