Eduardo veio para ficar

Por esta altura, Eduardo é um dos nomes mais falados no Jamor. O médio brasileiro teve um papel decisivo tanto na Taça de Portugal, diante do Amora (4-3 após prolongamento), como frente ao Benfica (2-0), mas teve de trabalhar para convencer Silas na fase inicial da temporada. Basta ver que o médio, que se encontra cedido pelo Internacional de Porto Alegre, foi titular no duelo com a UD Oliveirense (3-1), na 2ª fase da Allianz Cup, e esteve quase três meses sem ser utilizado... até entrar no onze na Amora.

Certo é que Eduardo convenceu com um golo de penálti e uma assistência no Estádio da Medideira, antes de repetir exatamente a mesma dose no clássico com o Benfica. Agora, firme no onze, o canarinho deve continuar no onze em Portimão, mesmo com muitas opções no sector intermédio dos azuis.