Falar em troféus pode custar mil euros por dia ao clube

Mais um capítulo na guerra interna do Belenenses. Depois da troca de argumentos esta quarta-feira, o clube revelou todos os pedidos formulados pela SAD ao tribunal, com destaque para o facto de existir uma multa de mil euros por dia a pagar à referida SAD caso comunique que foi campeão nacional de futebol na época 1945/46, por exemplo."Ou, também, que tenha que liquidar a mesma verba à SAD se, um dia, referir que Matateu deixou tudo em campo ao serviço do Clube de Futebol "Os Belenenses", a menos que indique que o exalta a título de clube fundador daquela sociedade identificando-a pela sua firma completa", pode ler-se num comunicado divulgado pelo clube.Analisando o documento, percebe-se que a multa refere-se a cada vez que o clube afirme que pode vir a disputar provas profissionais sem ser através da SAD já constituída e, também, se falar das conquistas de troféus sem ter o nome da SAD envolvido.

Confira todos os pedidos da SAD ao tribunal



a) Declarar que o R Clube de Futebol "Os Belenenses" é o Clube Fundador da A;

b) Declarar que a A é a sociedade desportiva da modalidade de futebol do R Clube de Futebol "Os Belenenses"

c) Declarar que a A foi constituída pela personalização da equipa de futebol do Belenenses;

d) Declarar que o R só pode participar nas competições profissionais de futebol através de uma sociedade desportiva de futebol e que, para tal participação, o R já constituiu a sociedade desportiva de futebol ora A, estando impedido de constituir uma nova sociedade desportiva de futebol;

e) Declarar que a A tem o direito de usar os símbolos do R, desde o seu emblema ao seu equipamento;

f) Declarar que integram o palmarés da A:

- Ter vencido o Campeonato Nacional de futebol na época desportiva de 1945/46;

- Ter vencido o Campeonato de Portugal de futebol nas épocas 1926/27, 1928/29 e 1932/33

- Ter vencido a Taça de Portugal de futebol nas épocas desportivas de 1941/42, 1959/60 e 1988/89

- Ter vencido a Taça de Honra da AF Lisboa nas épocas de 1925/26, 28/29, 29/30, 31/32, 43/44, 45/46, 59/60, 60/61, 75/76, 89/90 e 93/94;

- Ter inaugurado, em 14 de dezembro de 1947, o Estádio Santiago Bernabéu, num jogo com o Real Madrid FC, a convite deste;

- Ao longo da sua história, ter tido suas equipas Matateu, Vicente, José Pereira, Pepe, Yaúca, Di Pace, Scopelli, Artur Quaresma, Raúl Figueiredo, Capela, Feliciano, Vasco, Godinho, Vasques, Félix Mourinho, João Cardoso, Pietra, Paco González, Mladenov, Juanico, José Mário, Sobrinho, Jorge Martins e Silas;

- Ao longo da sua história, ter tido treinadores como Cândido de Oliveira, Fernando Vaz, José Maria Pedroto, Mário Wilson, Jorge Jesus, Marinho Peres, Artur Jorge, Carlos Queirós, Fernando Riera, Helenio Herrera e Otto Glória;

g) Condenar o R a abster-se de, em qualquer momento ou por qualquer modo, declarar que o R poderá vir a disputar qualquer competição profissional de futebol, nomeadamente a 1.ª ou 2.ª Ligas, sem ser através da A, enquanto sua sociedade desportiva de futebol;

h) Condenar o R Clube de Futebol "Os Belenenses" a, em todos os meios e suportes, designadamente no seu sítio na internet, quaisquer publicações ou declarações, nomeadamente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou outras, em que se arrogue qualquer dos seguintes aspetos:

Declare nesse mesmo meio ou suporte, com o mesmo relevo e apresentação da declaração de uma só vez, sem interpolações nem interrupções, que tal ocorreu na qualidade de Clube Fundador da A, identificando esa pela sua firma completa;

i) Condenar o R no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a 1.000€ por cada dia de cada violação das condenações referidas nas alíneas g) e h).