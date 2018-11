FIFA suspende Keita por quatro meses

O avançado Keita, de 26 anos, foi suspenso pela FIFA por quatro meses, com efeitos imediatos, e já não foi convocado para o encontro de hoje, com o Santa Clara, a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS. Segundoapurou, Keita vai recorrer para o TAS (Tribunal Arbitral do Desporto) e espera ter a situação resolvida nos próximos 15 dias.O castigo aplicado pela FIFA não está relacionado com o Belenenses mas sim com os clubes anteriores do atacante natural da Guiné-Conakry. Mais concretamente, com a sua transferência dos cipriotas do Ermis para os austríacos do St. Polten, no início da época 2016/17. Curiosamente, uma temporada na qual se transferiu para o Marítimo no final do primeiro semestre.Em causa está o segundo ano de contrato com o Ermis, clube que se queixou à FIFA alegando que o avançado se transferiu para o St. Polten quando ainda tinha mais uma época de ligação ao clube.