Fluminense contrata guarda-redes Muriel

O guarda-redes Muriel, que atuava no Belenenses, transferiu-se para o Fluminense, assinando um contrato de três anos e meio, anunciou esta sexta-feira o clube do campeonato brasileiro.





Muriel, de 32 anos, regressa assim ao Brasil, após duas temporadas no Belenenses, para representar o 'Flu'.Antes de assinar pelos azuis, o guarda-redes jogou no Internacional, no Caxias, na Portuguesa e no Bahia.