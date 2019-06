FPF pediu esclarecimento por causa da guerra dos nomes

Depois do símbolo… agora é a utilização do nome ‘Belenenses’ que separa a SAD e o clube. Face a mais esta polémica, e de acordo com informações recolhidas por Record, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu agir: pediu, com caráter de urgência, um esclarecimento sobre toda esta situação ao Tribunal da Relação e ao Tribunal da Propriedade Intelectual, de forma a que tudo fique esclarecido o mais rapidamente possível.





Embora a FPF entenda não ser parte desta questão e apesar de não haver nada que obrigasse a esta decisão, os responsáveis federativos querem ver esclarecidas duas questões: se existe a obrigatoriedade de alteração do nome por parte da SAD; e, em caso afirmativo, quais as alternativas propostas. Devido ao facto da época iniciar-se a 1 de julho e à iminência das férias judiciais, a FPF sublinhou junto das duas entidades o caráter de urgência deste esclarecimento.