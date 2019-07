Francisco Varela é reforço para o lado esquerdo da defesa

O Belenenses oficializou a contratação de mais um reforço para a equipa orientada por Silas. Trata-se de Francisco Varela, lateral-esquerdo espanhol, de 24 anos, que representava o Rayo Majadahonda e que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até junho de 2022. Os azuis, desta forma, garantem desde já um substituto para Zakarya, que rumou ao futebol turco.





Formado nas escolas do Betis, Varela tem experiência acumulada na liga espanhola e também na Liga Europa. Além de ter representado o emblema de Sevilha, o internacional jovem espanhol jogou ainda no Real Oviedo antes de rumar ao Rayo Majadahonda.Varela é o 12º reforço do Belenenses para 2019/20. Junta-se a Koffi, André Moreira, Simón Ramírez, Edi Semedo, João Monteiro, Hakim Ouro-Sama, Eduardo Kau, Boukholda, Faraj, Dieguinho e Charles Brym.