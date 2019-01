Fredy não foi opção e reforça Antalyaspor

Fredy colocou ontem um ponto final na sua ligação ao Belenenses. O avançado, que estava em final de contrato, não entrou nas opções de Jorge Silas para o jogo frente ao FC Porto e vai viajar para a Turquia, onde assinará um contrato com Antalyaspor, que segue no 8º posto do campeonato turco. O médio estava a realizar, até ao momento, uma das melhores temporadas da carreira, tendo marcado 8 golos nos 20 jogos em que participou, e tem a oportunidade de abraçar uma nova aventura. Depois de passagens por Belenenses, Recreativo de Libolo e Excelsior, este será o quarto clube da carreira do angolano, de 28 anos.

O dossiê Fredy vinha a ser uma complicação para os azuis. Estando o seu contrato a chegar ao fim, o jogador estava livre para assinar com qualquer equipa, mas a SAD do Belenenses chegou a acordo com o clube turco e irá ser recompensado pela saída do jogador.

Na Turquia, o avançado vai dividir balneário com Amilton, brasileiro que, também neste mercado, deixou o Aves e se mudou para o Antalyaspor.