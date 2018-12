Gonçalo Brandão com visita surpresa

O treino de ontem do Belenenses contou com uma presença muito especial. Gonçalo Brandão, que agora joga na Suíça, fez uma surpresa ao plantel dos azuis, que apreciou muito a visita do antigo capitão, que está de passagem por Portugal para festejar o Natal junto da família.

O central, de 32 anos, fez toda a sua formação no Belenenses e, como sénior, usou a Cruz de Cristo ao peito em 104 ocasiões, tendo marcado um golo. Esta temporada, no Lausanne, tem estado com o pé quente. "Já marquei três golos, dois para o campeonato e um para a Taça", lembra, com um sorriso, Gonçalo Brandão, que no passado sábado assistiu no Jamor à goleada (5-2) imposta pelos azuis ao Aves. O defesa gostou do que viu e mostrou-se bastante satisfeito com a forma de jogar do conjunto comandado por Silas. "É notório o gosto desta equipa em praticar bom futebol", revela o jogador, destacando a coesão apresentada diante do Aves: "Sofreram muito cedo e não se foram abaixo."

Muitas foram as fotos tiradas numa visita saudada por todos, antes da partida frente ao FC Porto, para a qual Silas continua sem poder contar com Tiago Caeiro, Sagna, Nuno Tomás e Chaby, todos lesionados.