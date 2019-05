Gonçalo Silva: «Plano que trabalhámos durante a semana foi por água abaixo»

O Belenenses perdeu por 8-1 diante do Sporting e agravou a sua má fase, numa partida na qual, para Gonçalo Silva, o resultado acaba por ser "demasiado pesado" tendo em conta aquilo que os azuis fizeram. De resto, analisando a partida, o defesa considera que a expulsão acabou por deitar por água abaixo todo o trabalho feito durante a semana para preparar este encontro.

"Entrámos bem no jogo, tivemos uma oportunidade para fazer golo e não conseguimos e depois acabámos por sofrer, fruto de um erro. Mas, acontece porque para haver golos, normalmente há erros. Depois com a expulsão ainda ficou mais difícil, porque defrontámos uma grande equipa, como toda a gente sabe. Quanto à nossa estratégia, ficou logo condicionada. O plano que trabalhámos durante a semana foi por água abaixo. O jogo foi complicado, mas o resultado tem números exagerados. Ainda fizemos o 2-1 e, com menos um, voltámos a entrar no jogo, mas depois sofremos muitos golos. Foi demasiado pesado."

Má fase:

"Conheço bem os meus companheiros e é difícil digerir esta fase má da equipa. Há uns tempos toda a gente falava bem de nós e agora estamos numa fase má."

Condições complicadas (jogar no Jamor):

"As condições não são desculpa, porque quando estávamos bem eram exatamente as mesmas. Apenas pedir desculpas aos nossos adeptos e dizer que nos dois jogos que faltam, vamos procurar dar uma resposta positiva. Porque o que aconteceu aqui hoje, não é a imagem que trabalha todas as semanas e que conquistou 40 pontos há muito."