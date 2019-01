Gonçalo Tavares e Diogo Calila dão salto da Liga Revelação

A Liga Revelação continua a ser um palco de lançamento de jogadores para as equipas principais. Desta feita, foi a vez de Gonçalo Tavares e Diogo Calila passarem a estar às ordens de Silas, depois de terem evoluído nos sub-23 dos azuis.Tavares, lateral direito de 21 anos, fez 400 minutos em 10 jogos na Liga Revelação e até já tinha merecido a confiança de Silas, uma vez que se estreou pela equipa principal diante do FC Porto, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup. Nos últimos jogos, tem estado no banco de suplentes e agora fica definitivamente com a equipa A.Por outro lado, Diogo Calila foi esta sexta-feira inscrito na Liga e também vai ser promovido ao Belenenses que milita na Liga. Aos 20 anos, fez 18 jogos a titular nos sub-23 e era uma das peças fundamentais da formação orientada por Neca, mas passa a estar debaixo da asa de Silas. Nota para o facto de também Calila, formado no Benfica, ser lateral-direito.Com a equipa da Liga Revelação a 'perder' dois jogadores, já foi garantido Sphephelo Sithole, médio sul-africano de 19 anos, que chega do V. Setúbal para ser opção nos derradeiros 5 jogos da primeira fase da competição.