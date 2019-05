Guilherme muito apoiado por Nélson Pereira

O penálti cometido por Muriel acabou por ditar a estreia de Guilherme que, na presente temporada, só havia representado a equipa de sub-23 do Belenenses em jogos oficiais. Apesar do resultado, o jogo seria sempre especial para o guardião que realizou quase toda a formação no clube leonino.

Assim que o jogador se preparava para entrar, foi logo cumprimentado pelo treinador de guarda-redes do Sporting, Nélson Pereira, com quem trabalhou em Alcochete. Instantes depois, era Muriel quem desejava boa sorte ao seu companheiro de equipa que, face ao resultado, teve uma estreia para esquecer. Assim que o jogo terminou, Nélson não perdeu a oportunidade de voltar a falar com camisola 84 do Belenenses.

Convém assinalar Muriel vai ser castigado e, na próxima jornada, Silas terá de decidir se vai voltar a apostar em Guilherme ou dará uma oportunidade a Mika, que já contabiliza cinco partidas.