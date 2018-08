O Belenenses defronta os espanhóis do Rayo Vallecano, no próximo domingo, 5 de agosto, "um excelente teste" para os azuis, no entender de Henrique Almeida. O avançado considera que a iniciativa ‘Encontros Ibéricos’ é excelente. "Com certeza que dá uma maior projeção ao campeonato português. Acho que tudo se completa pois envolve equipas da Liga espanhola, que é muito competitiva, e da Liga portuguesa, que também é muito boa e forte. Acho que estes jogos são importantes porque beneficiam os dois países", referiu a Record.

O brasileiro, que chegou ao Belenenses neste defeso cedido pelo Grémio, vai para a sua terceira experiência na Europa. Depois de ter sido emprestado pelo São Paulo aos espanhóis do Granada, em 2011/12, e de ter representado os turcos do Giresunspor na época passada, igualmente cedido mas dessa vez pelo Grémio. Henrique vem para Portugal com a intenção de se afirmar, já demonstrou muita confiança na equipa que agora representa e aponta a voos altos, como as competições europeias. "Chego com o propósito de poder fazer golos e ajudar a equipa. Vamos procurar alcançar uma boa classificação no campeonato, por exemplo, atingir os lugares de acesso à Liga Europa. Penso que é possível pela equipa que temos, pelos jogadores presentes e pela equipa técnica que temos. Estou muito feliz por estar aqui", afirmou, entusiasmado.

Mundial sub-20 de 2011 é marco

Henrique Almeida, agora com 27 anos, foi a grande estrela do Campeonato do Mundo de sub-20 de 2011, na Colômbia. Sim, aquele de Nélson Oliveira, no qual Portugal foi derrotado na final, precisamente pelo Brasil (3-2 após prolongamento) e no qual o craque da equipa canarinha foi, precisamente, o reforço do Belenenses para esta nova temporada.

Além de ter conquistado o troféu com a sua seleção, o jogador do Belenenses foi o melhor marcador, com cinco golos, e também foi considerado o melhor jogador do torneio, juntando-se a uma lista que inclui nomes ilustres como os de Diego Armando Maradona (1979), Davor Suker (1987) e Luís Figo (1991).

No entanto, a partir desse momento a sua carreira não revelou a consistência desejada para um jogador que encantou o mundo do futebol, numa competição tão conceituada como é o Mundial sub-20. A temporada mais consistente de Henrique foi no Coritiba, cedido pelo Grémio, onde marcou 12 golos em 47 jogos.





Henrique já tinha sido associado ao Belenenses no último período de transferências, em janeiro, mas a mudança só foi possível agora. O avançado só tem coisas boas a dizer do clube depois das primeiras impressões, deixando ainda elogios aos métodos do treinador. "Sinto-me muito bem. É um bom clube para se trabalhar, que oferece um espaço amigável para que possamos dar o nosso melhor. Todos me receberam bem e acho que o trabalho do míster está a ser dinâmico. Todos são envolvidos e todos jogam. Ele utiliza todos os jogadores que tem à disposição e isso é muito importante", sublinhou, acrescentando: "Lisboa é uma cidade excecional. Muito linda! É bastante turística, tem tudo, não lhe falta nada. Estou encantado."

As duas experiências anteriores no Velho Continente não correram da melhor maneira a Henrique Almeida. Em Espanha só fez seis jogos e não marcou qualquer golo, enquanto na Turquia foi utilizado por 14 vezes e marcou quatro golos. O avançado pretende dar o seu melhor para conquistar os adeptos azuis, mas salienta que o mais importante é a equipa estar bem durante a época.



"Espero sempre pelo melhor, mas o mais importante é a equipa. Se o coletivo estiver bem, o individual sobressai. Estamos aqui para trabalhar em grupo e, claro, se as coisas saem bem todos terão oportunidade de aparecer e isso é bom para o Belenenses que tem jogadores de qualidade, um grupo muito forte e isso vai ser bom para a instituição", sublinhou o jogador, que pode ‘explodir’ em Portugal.