Jejum de golos inédito com Silas

Já lá vai mais de um mês desde que o Belenenses marcou um golo. No empate com o Tondela (2-2), Henrique bisou, mas o ataque dos azuis foi bloqueado na recente série negativa com FC Porto (0-3), Moreirense (0-1), V. Setúbal (0-0) e Marítimo (0-1). Trata-se de um jejum inédito desde que Silas chegou ao comando técnico do Belenenses a meio da temporada passada, mas que, mesmo assim, não impede os azuis de estarem no conforto da 7ª posição na 1ª Liga e com o mesmo número de golos marcados e sofridos (23).

No entanto, note-se que é preciso recuar a 2015 para encontrar uma série semelhante, então com os comandados de Ricardo Sá Pinto a não marcarem frente a Lech Poznan, Sporting, V. Setúbal e Fiorentina.