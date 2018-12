Juanto processa SAD por dívida

Juanto, ex-avançado do Belenenses, interpôs um processo no tribunal contra a SAD dos azuis no qual reclama uma dívida no valor de 29.192,19 euros. O espanhol, de 26 anos, atualmente ao serviço do Lleida, da 2ª Divisão B do país vizinho, representou o Belém em duas temporadas diferentes mas nunca se afirmou completamente no Restelo.

Chegou a Portugal a meio da época 2015/16 e ainda marcou seis golos em 14 jogos da Liga. Na época seguinte foi cedido aos espanhóis do Ponferrodina mas regressou em janeiro para participar em 16 partidas da 1ª Liga (dois golos). Em 2017/18 fez apenas um jogo, seguindo depois para o Lleida. No final do mês passado, avançou com a ação para o tribunal, exigindo os cerca de 29 mil euros.

Contactada por Record, a SAD do Belenenses adiantou que esse é um assunto que está a ser discutido com o advogado do espanhol, pois não reconhece a totalidade do valor reclamado. Ou seja, a dívida a Juanto não atinge, segundo a SAD, o montante que o jogador pretende receber.

Entretanto, o plantel voltou ao trabalho para começar a preparar a receção ao FC Porto. Recorde-se que o Belenenses já não tem hipóteses de chegar à final four da Allianz Cup e, por isso, alguns titulares devem ser poupados.