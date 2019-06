Julho com sete particulares

O Belenenses inicia hoje, oficialmente, 2019/20. O primeiro treino da equipa orientada por Silas está marcado apenas para segunda-feira, às 9h30, mas os jogadores já iniciam hoje as baterias de exames médicos e os testes físicos.

O calendário da pré-época também já está definido e a equipa vai realizar sete jogos de preparação em julho. Mafra, Lusitânia Lourosa, Estoril, Sunderland, Farense, Alverca e Belenenses sub-23 serão os adversários na preparação para a nova temporada, que contemplará uma viagem ao Algarve – para os compromissos com Sunderland e Farense – e um estágio em Lousada entre 7 e 13 de julho.

"Este estágio será uma etapa fundamental da nossa preparação para que, no final do ano, os adeptos sintam cada vez mais orgulho na equipa", disse José Luís, diretor-geral do Belenenses, garantindo, depois, que o objetivo será fazer melhor do que em 2018/19: "Vamos iniciar a época com a ambição de sempre. No seguimento do nosso crescimento sustentado, queremos fazer ainda melhor."

O dirigente revelou ainda que os primeiros treinos terão lugar no Jamor e que os primeiros reforços são esperados no fim de semana. Até ao momento, o Belenenses oficializou apenas a contratação de Dieguinho (ex-Cova da Piedade) e o regresso de André Sousa, que esteve emprestado ao Sp. Gijón. No entanto, como Record escreveu, os azuis já asseguraram três jogadores por empréstimo do Lille: Hervé Koffi (guarda-redes), Hakim Ouro-Sama (defesa-central) e Imad Faraj (avançado).

Sub-23

A equipa sub-23 vai realizar oito jogos de preparação para 2019/20. Os adversários são os seguintes: Seleção Nacional sub-19 (5 de julho), Olímpico do Montijo (13), Amora (17), Nacional (20), Lusitanos (27), Belenenses (31), Vilafranquense (3 de agosto) e Real (10).