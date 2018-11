Keita gosta de tubarões

Os problemas ofensivos do Belenenses esta temporada estão bem documentados, com apenas 20 golos marcados em 21 jogos. Ora, diante do FC Porto, para a Taça de Portugal, os azuis contam com um predador que tem mostrado um apetite especial por tubarões. Falamos de Keita, avançado da Guiné-Conacri, que é o melhor marcador da equipa orientada por Silas, com cinco golos.

Mais do que isso, o dianteiro tem mostrado pontaria frente aos grandes, logo a começar pela 2ª jornada, na receção aos dragões. No Estádio Nacional, Keita marcou aquele que na altura era o golo do empate, antes de Alex Telles resolver de penálti já nos descontos (3-2). Diante do Benfica, o tiro certeiro do guineense teve ainda mais significado, uma vez que ajudou a confirmar o triunfo (2-0) dos azuis, que não vencem desde então.

Diga-se, de resto, que Fredy e Reinildo já se treinam hoje, após terem voltado ontem dos compromissos das seleções. *