Kikas blindado com cláusula de 15 milhões

Brilharam na Liga Revelação e há que mantê-los debaixo de olho: 21 craques para o futuro

Kikas saltou para a ribalta esta temporada à boleia da Liga Revelação e agora acabou de ser premiado com a renovação de contrato pelo Belenenses. O jovem avançado, de 20 anos, prolongou o vínculo até 2023 e foi blindado com uma cláusula de 15 milhões de euros.O português, que na época passada representava o Benfica e Castelo Branco no Campeonato de Portugal, vê recompensado o facto de se ter tornado peça fundamental no ataque dos azuis nos últimos meses.Antes de ser travado por uma entorse no tornozelo esquerdo, Kikas estava numa série de três jogos a marcar, com tiros certeiros frente a Sp. Braga, Feirense (2) e Benfica. São esses os quatro golos pela equipa principal esta temporada. Agora, tornou-se mais difícil 'roubar' o jovem goleador ao Belenenses.