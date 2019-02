Kikas estreia-se a marcar e cria dor de cabeça

Foram de festa no balneário os momentos que se seguiram ao triunfo do Belenenses no Municipal de Braga, um palco onde os azuis nunca tinham vencido, já que o último triunfo, há 17 anos, ocorrera no 1º de Maio, ‘desativado’ para o plantel principal, desde a inauguração da Pedreira.

Um dos mais entusiasmados era, naturalmente, Kikas, o autor do golo que deu vantagem aos azuis numa casa onde poucos têm conseguido marcar. Para se ter uma ideia, até sexta-feira, a equipa de Abel Ferreira consentira apenas seis golos em casa. Na sexta-feira, consentiu mais dois. Responsabilidade de Licá e Kikas, que se estreou a marcar com a camisola do Belenenses. Ele que, há menos de um ano, representava o Benfica e Castelo Branco, no Campeonato de Portugal e que pela equipa de Silas tinha apenas sete ‘aparições’, quase sempre como suplente utilizado. Foi titular frente a Marítimo e Sp. Braga e pode ter agarrado uma vaga no onze.