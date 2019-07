Licá de volta sem limitações

A ausência de Licá nos dois jogos de preparação que o Belenenses disputou na quarta-feira (diante do Sindicato de Jogadores e do Alverca) deixou dúvidas sobre o avançado, mas o internacional português regressou ontem aos treinos sem limitações. Licá, de 30 anos, mostrou alguma fadiga muscular e foi poupado nesse duplo teste, mas não apresenta qualquer problema preocupante e está de pedra e cal no plantel, sendo uma das referências.

Refira-se que o dianteiro foi peça fundamental na estratégia do Belenenses na temporada passada, ao marcar 12 golos em 40 encontros. Foi mesmo a melhor época da carreira do avançado no que ao principal escalão diz respeito, uma vez que apenas teve números mais altos ao serviço do Estoril, então na 2ª Liga, em 2011/12. Na altura, apontou 14 tiros certeiros em 41 encontros.