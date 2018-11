Licá em alta rotação

Defrontar o FC Porto é sempre especial para Licá. O extremo saltou para os dragões em 2013/14 e viu as portas da Seleção Nacional abrirem-se nessa altura. Amanhã, o internacional português, agora no Belenenses, vai à procura de marcar pela primeira vez à formação azul e branca e logo numa temporada em que se tem apresentado em alta rotação. É que Licá já vai em 14 jogos disputados, o mesmo número que fez na temporada transata pelos azuis do Jamor.O extremo deverá merecer, mais uma vez, a confiança de Silas numa das alas do ataque do Belenenses, sendo que esta época já foi determinante na Taça de Portugal. Na 3ª eliminatória, diante do Amora, marcou o golo que forçou o prolongamento, antes de Keita decidir a partida (4-3).