Licá: «Foi uma derrota pesada para o que fizemos»

Titular no Belenenses no reencontro com a sua ex-equipa, Licá admitiu em declarações à SportTV que a derrota por 3-0 sofrida diante do FC Porto foi pesada para aquilo que os lisboetas fizeram ainda que reconheça que soubesse de antemão das dificuldades que iria encontrar neste duelo."Sabíamos que ia ser difícil, mas tentámos fazer o que fazemos em qualquer campo. Foi uma derrota pesada para o que fizemos e houve momento em que controlámos o jogo e tivemos algumas oportunidades.Aproveitámos o cansaço deles na segunda parte e tínhamos de arriscar. Fomos superiores nesse período e, por isso, a derrota é pesada, mas há que levantar a cabeça.É verdade que perdemos os quatro jogos que fizemos com o FC Porto, mas estamos a falar de um candidato ao título e o atual campeão. Quisemos traçar o nosso caminho no jogo, mas há diferenças entre as duas equipas. ""É um clube por onde passei, marcou-me e agradeço o gesto. Mas também agradeço aos adeptos do Belém, que se deslocaram ao Porto a meio da semana para nos apoiar."