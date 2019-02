Licá já aponta à melhor temporada

Já sem Fredy para ajudar, o Belenenses confia em Licá para ser a principal referência no ataque. Com seis golos esta temporada, o internacional português já tem os olhos postos na sua melhor época desde que chegou ao principal escalão, em 2012/13, pelo Estoril. Na altura, assinou também seis tiros certeiros, tal como em 2015/16 pelo V. Guimarães."Vou continuar a tentar ajudar a equipa com boas exibições e, se possível, com golos e assistências. Neste momento levo seis golos e gostava de alcançar a minha melhor marca de sempre. Sinto-me bem fisicamente e penso que isso se tem refletido dentro de campo", destacou o avançado, ciente de que o Sp. Braga vai apresentar dificuldades na sexta-feira, mas confiante num bom resultado. "É uma boa equipa, que luta por outros objetivos, mas ainda assim, encaramos todos os jogos com a mesma vontade: ganhar, seja onde for e contra quem for", referiu.