A renovação do internacional português era uma das principais prioridades para os azuis, que assim começam a ficar com o plantel cada vez mais composto para a época 2018/19. Aos 29 anos, Licá foi reforço de inverno na temporada que agora acabou, após rescindir com os espanhóis do Granada. Em meia época no Restelo, o avançado tornou-se peça fundamental da estratégia de Silas e marcou três golos em 14 encontros.A renovação do internacional português era uma das principais prioridades para os azuis, que assim começam a ficar com o plantel cada vez mais composto para a época 2018/19.

Está resolvido um dos dossiês do Belenenses para este defeso. Licá já chegou a acordo com os azuis para renovar o contrato que o ligava ao emblema da Cruz de Cristo. Agora, o avançado ficará com um vínculo válido até junho de 2020 e já falou asobre a felicidade de continuar no Restelo."Estou muito feliz com este voto de confiança e, desde já, quero agradecer ao presidente, a toda a estrutura, equipa técnica, staff e aos meus colegas pela oportunidade que me deram, por terem acreditado em mim e no meu valor. Desde o primeiro dia que fui muito bem recebido e sem dúvida que a minha vontade era prolongar a ligação. Sinto-me muito bem no Belenenses, por isso nem pensei duas vezes. Já estou ansioso pelo início da nova época e muito honrado por continuar a usar a Cruz ao peito", confessou o extremo, em declarações exclusivas ao nosso jornal.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto