O sérvio Matija Ljucic é reforço do Belenenses e já assinou um contrato válido por três temporadas. O médio, de 24 anos, foi indicado pelo técnico dos azuis, Jorge Silas, e chega ao Restelo proveniente da Nova Zelândia, onde representava o Wellington Phoenix (fez 14 jogos no último campeonato e marcou dois golos).

Além de ter jogado em vários clubes no país natal – FK Teleoptik, Partizan, Mladost Lucani e Rad Beograd –, Ljucic também passou pelo futebol lituano, tendo ajudado o FK Zalgiris a conquistar o título de campeão em 2016 (numa equipa na qual jogava também o português Jorge Chula).

Ao que Record apurou, Matija Ljucic é o primeiro de três reforços para o novo meio-campo que os azuis estão a construir para atacar a temporada 2018/2019. A caminho do Restelo estão também um número 8 e ainda um jogador para ocupar a posição de médio-defensivo, tudo para evitar os constrangimentos verificados na última época. As lesões graves de Tandjigora e Filipe Chaby limitaram as opções do técnico em termos do sector intermediário, sendo que outros médios do plantel – casos de Yebda e Bouba Saré – também falharam alguns jogos devido a motivos físicos. Isto obrigou Jorge Silas a ter de encontrar soluções, pelo que o objetivo agora é dotar o grupo de mais opções para o miolo.