Mika preparado para estreia na Liga

Mika vai ser o substituto de Muriel na baliza do Belenenses na visita de domingo ao V. Guimarães. O guarda-redes, de 28 anos, vai estrear-se nesta 1ª Liga, competição na qual esteve no banco em 28 das 32 jornadas. Agora, com a expulsão de Muriel frente ao Sporting - o brasileiro cumprirá um jogo de castigo -, será ele a ocupar a baliza.

A realizar a sua primeira época nos azuis, Mika é o segundo na hierarquia de guarda-redes do plantel e ocupou a baliza nos jogos das Taças, realizando cinco partidas. No entanto, na Liga nunca conseguiu roubar o lugar a Muriel, que era, até à jornada passada, o único jogador do grupo utilizado em todos os minutos do campeonato.

Para alcançarem o Vitória de Guimarães na classificação, os azuis precisam de vencer os dois últimos jogos da época e esperar que os vimaranenses percam na última ronda, na visita ao Moreirense. Na corrida ao 6º lugar também estão o Rio Ave e o Santa Clara.