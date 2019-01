Miúdos do Belenenses à porta nas Salésias

Tal como o clube havia garantido, o jogo entre a EF Belém Estádio do Restelo (parceiro do Belenenses) e uma equipa de sub-16 da SAD não aconteceu. Isto porque só mesmo estes últimos e o árbitro é que apareceram no Campo das Salésias para disputar o jogo a contar para o Campeonato Distrital da AF Lisboa. A situação foi detalhada por José Luís, diretor desportivo da equipa que atua na Liga.

"Quem é o responsável? Um homem que fala bem mas só para alguns e que pensa poder fazer e dizer tudo. Em 30 anos de futebol, desde as escolas aos seniores, nunca vi ou vivi situação semelhante", lê-se num comunicado. O clube alega que a quebra do protocolo impede a SAD de ter equipas de formação, algo refutado. "O senhor deve desconhecer que a equipa que legalmente atua na primeira Liga (continua por lei a ser a representante oficial do clube em futebol sénior) é obrigada a ter futebol de formação para poder competir em provas europeias", acrescenta, antes de deixar um recado: "Foi com senhores como este que a história Mundial viveu os seus mais negros períodos."