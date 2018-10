Muriel: «Meditei muito e pedi a Deus para me dar força para este jogo»

Muriel foi uma das grandes figuras do Belenenses na. O guarda-redes dos azuis, eleito o melhor em campo, repartiu o mérito com os seus colegas de equipa e referiu que é preciso continuar a ganhar jogos, com o intuito de subir na tabvela classificativa."Trabalhamos muito e é mérito de toda a equipa. Desde a 2ª parte frente ao Amora, no qual demos a volta ao resultado, a equipa tem estado com mais confiança.Mas não nos podemos acomodar após ter feito apenas um jogo bom. Temos de continuar neste caminho para colocar o Belenenses no local onde merece que é mais acima na tabela.Meditei muito e pedi a Deus para me dar força para este jogo e tudo correu bem. Fiz uma boa exibição e a equipa ganhou que é o mais importante.Claro que é bom vencer (não ganhava desde a 1.ª jornada), mas ainda há muito trabalho pela frente e temos de continuar", disse.