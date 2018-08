Continuar a ler

Muriel, de 31 anos, vai para a sua segunda época ao serviço dos azuis e aponta a uma maior regularidade, pois na temporada transata teve o azar de se lesionar. "Foi positivo ter tido a oportunidade de jogar na época passada, mas, infelizmente, uma lesão retirou-me da competição por quatro meses. Tenho grandes expectativas para fazer uma boa época e poder fazer o máximo de jogos possível e ao mais alto nível. Estou focado como se já estivesse em competição, a esforçar-me a cada treino para que, desde o início, possa render o máximo", explicou, acrescentando sentir-se plenamente adaptado: "Vai ser uma temporada melhor, porque já tive a oportunidade de adaptar-me melhor ao estilo de jogo, de conhecer melhor os jogadores e de ambientar-me cada vez mais. Apesar de a adaptação a Portugal ter sido muito fácil, a minha família adaptou-se muito rápido e eu senti-me à vontade desde que cheguei. Este ano vai ser melhor."



Relativamente à mudança do Estádio do Restelo para o Estádio do Jamor, o guarda-redes não fica indiferente à situação, mas acredita que o público vai continuar a acompanhar os jogos da equipa treinada por Jorge Silas.



Muriel Becker, guarda-redes do Belenenses, considera a iniciativa Encontros Ibéricos muito boa, pois permite defrontar adversários que praticam um futebol diferente do português. "É muito importante, até porque todos conhecemos a qualidade que têm as equipas espanholas. Vemos equipas como Real Madrid e Barcelona sempre no topo da Liga dos Campeões. Eles têm um padrão de jogo que encanta, um estilo que procura sempre a baliza e com muitos toques na bola", referiu.O Belenenses joga com o Rayo Vallecano, no domingo, às 20h30, naquele que é o último jogo de preparação desta pré-temporada para os azuis. O guardião pensa que vai ser mais um bom teste, antes da primeira jornada da Liga NOS, na qual, no dia 11, visitam o terreno do Tondela. "É importante para nós, na medida em que a nossa liga está prestes a começar. Já estamos numa boa sequência de treinos e a crescer nos jogos que temos feito. Vai ser um bom teste para que possamos começar a cem por cento e fazermos uma boa temporada", garantiu.

Autor: Luís Magalhães