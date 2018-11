Muriel: «Temos de entrar muito concentrados»

De vilão a herói em apenas um mês. Foram estes os dois papéis de Muriel nos últimos tempos. O guarda-redes do Belenenses teve uma noite para esquecer na receção ao Sp. Braga (0-3), mas duas jornadas depois brilhou no dérbi com o Benfica (2-0), jogo de exibição nota 5 em Record e que elevou o moral dos azuis.

"Não nos podemos conformar com um bom jogo. Que a vitória frente ao Benfica nos sirva de inspiração, mas temos de fazer mais jogos muito bons, já sábado [amanhã] frente ao Portimonense. Esse já ficou para trás. Agora tem de ser etapa a etapa para no final conseguirmos o objetivo de colocar o Belenenses nos lugares de cima", começou por resumir Muriel.

O brasileiro de 31 anos elogia o adversário desta jornada, mas sublinha as boas exibições dos azuis como visitantes. "Fora de casa temos feito bons jogos e bons resultados. Acredito que temos qualidade para estarmos muito melhor classificados. Confio no potencial desta equipa. O Silas tem estado a fazer um grande trabalho, ele e toda a equipa técnica. Silas tem muito boas ideias, dá-nos todas as ferramentas e frente ao Portimonense temos de entrar muito concentrados, pois vai ser um encontro muito difícil", antecipou.

Melhor jogo em Portugal

Muriel está a cumprir a segunda época na Liga portuguesa e confirmou a noite de sonho contra o Benfica. "Foi das melhores exibições da minha carreira. Vai para o meu top 3 e é a minha melhor prestação cá em Portugal", garantiu o brasileiro, que desde o início da época 2017/18 se tornou dono da baliza do Belenenses (25 jogos na Liga NOS), perdendo esse estatuto apenas devido a uma grave lesão no braço esquerdo.