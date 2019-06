Neca deixa a equipa de sub-23 do Belenenses

O Belenenses anunciou que Neca não vai continuar como treinador da equipa de sub-23 dos azuis. A SAD, liderada por Rui Pedro Soares, frisa "o comportamento profissional e valioso trabalho, tal como da restante equipa técnica, efetuado ao longo de toda a época transata".





Por sua vez, Neca agradece a oportunidade e deseja as maiores felicidades ao clube que agora deixa: "Queria agradecer ao presidente, a toda a estrutura, ao Silas e restante equipa técnica pela oportunidade fantástica que me deram de ser treinador da equipa de sub-23 e de começar uma carreira nova. Resta-me desejar tudo de bom aos amigos que deixo e também aos jogadores, que tenham muito sucesso no futuro."