Notícia Record: Belenenses não volta a jogar no Jamor

Foi este o 'batatal' que recebeu o Belenenses e o Tondela esta tarde no Jamor

O Belenenses-Moreirense, referente à 20.ª jornada e marcado para segunda-feira, já não vai ser disputado o Estádio Nacional. O relvado do Jamor frente ao Tondela foi alvo de muitas críticas por parte de Rui Pedro Soares eapurou que os azuis vão mesmo voltar a mudar de casa, já depois de terem deixado o Restelo esta temporada. É que, apesar de o clube já estar ativamente à procura de outra solução - o estado do relvado ao longo da época é considerado inaceitável -, a Liga deve mesmo interditar o Estádio Nacional precisamente por causa do tapete verde.Nesta altura, ainda não há uma decisão final sobre qual será a nova casa, mas o nosso jornal pode avançar que o António Coimbra da Mota, onde joga o Estoril, é uma das hipóteses até por questões de proximidade. O processo seria, de resto, mais simples porque é um estádio aprovado pela Liga, mas ainda não há negociações fechadas nesta altura, até porque estão em cima da mesa outras alternativas.Segundo foi possível apurar, o estádio do Real Sport Clube, em Monte Abraão, também esteve em discussão, até porque os sub-23 dos azuis jogam sempre nesse palco, mas pelo menos o jogo com o Moreirense dificilmente será lá. De resto, Seixal, Alcochete e até mesmo Luz e Alvalade não são cartas fora do baralho.Certo é que a decisão terá de ser tomada o mais rapidamente possível para precaver uma série de questões organizativas e ter tudo pronto a tempo. Uma das mais práticas tem que ver com o vídeo-árbitro, uma vez que alguns dos estádios referidos não estão equipados com o material necessário para utilizar a tecnologia neste momento (só os da Liga têm o sistema montado). Por isso mesmo, torna-se urgente haver uma definição sobre qual a casa do Belenenses frente ao Moreirense.