Operação Benfica começa hoje

O Belenenses SAD regressa hoje ao trabalho depois de gozar dois dias de folga na sequência do nulo com o Portimonense, no arranque do campeonato. A equipa orientada por Jorge Silas trabalha hoje de manhã já a pensar na receção ao Benfica, agendada para o próximo sábado. A principal novidade deverá ser Chima Akas, internacional nigeriano que reforçou a defesa dos azuis no dia antes da estreia na 1ª Liga. Diga-se, no entanto, que são esperados mais reforços para o Belenenses SAD nos próximos dias.