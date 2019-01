Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

"Não respondo a diretores executivos ou desportivos da SAD", justificou Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, na exposição de centenário do clube, rejeitando a polémica com o encontro de juvenis entre o clube e a SAD."Existe uma sentença judicial dizendo que a Belenenses SAD não pode utilizar o nome e os símbolos do Belenenses. Há uma prática reiterada de violação dessa sentença e não podíamos ceder as instalações para mais um crime de desobediência. Aquele jogo não se podia realizar ou seríamos cúmplices da violação da sentença judicial", alegou o líder do clube do Restelo.