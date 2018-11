Pedro Proença acredita que clube e SAD do Belenenses cheguem a um entendimento

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissinal (LPFP) disse esta terça-feira que está atento ao processo que opõe o Belenenses e a SAD do clube , avançando que acredita num acordo entre ambas as partes."Temos tido reuniões com o presidente do Belenenses e da SAD e tudo temos feito para que haja um entendimento. Temos a esperança de que ainda seja possível chegar a um acordo porque uma marca como o Belenenses não se pode perder", disse Pedro Proença, que esteve presente na Web Summit.O Tribunal da Propriedade Intelectual decidiu que a SAD do Belenenses está impedida de utilizar marcas e símbolos do clube, algo que esta já rejeitou aceitar.No início da época, a SAD do Belenenses, controlada pela CSM e liderada por Rui Pedro Soares, anunciou que a equipa de futebol iria passar a jogar no Estádio Nacional, em Oeiras, e acusou a direção do clube de a ter despejado do Estádio do Restelo, em Lisboa.Por seu lado, o clube, liderado por Patrick Morais de Carvalho, refutou a ideia e afirmou que a CSM queria continuar a utilizar o recinto nas mesmas condições que usufruía desde 2012.A Codecity Sports Management adquiriu a maioria do capital da SAD em 2012 e o Belenenses ficou com uma participação de 10%. Desde então, vigorava um protocolo assinado por ambas as entidades, que cessou em 30 de junho, após o qual o clube anunciou a inscrição de uma equipa de futebol sénior nas divisões distritais de Lisboa.