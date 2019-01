Presidente confiante no divórcio com a SAD

Ano novo, Belenenses... centenário! Em 2019, os azuis comemoram 100 anos de história e Patrick Morais de Carvalho falou aos sócios, através de um vídeo publicado no canal Belém TV, sobre aquele que é o seu grande desejo para o ano que ontem começou: a separação definitiva entre clube e SAD. O presidente dos azuis mostra-se totalmente disponível para chegar a um acordo com os responsáveis da sociedade."O Belenenses colocou um comboio em andamento que só pode ser parado por decisões judiciais ou porque a SAD entenda que quer chegar a um acordo para se alcançar uma separação total e completa entre a sociedade com sede no Taguspark e o Belenenses. Uma separação em que cada um seguisse caminhos diferentes sem remoques e com identidades distintas. O clube está disponível, como sempre esteve e estará", frisa Morais de Carvalho, acrescentando que este ‘divórcio’ terá de ser pautado por três pedras basilares: "Serenidade, urbanidade e muito respeito pela história do Belenenses."O presidente dos azuis também abordou o tema da sentença judicial que proíbe a SAD do Belenenses de utilizar o nome, marcas, símbolos, hino e lema do clube, mostrando-se também muito confiante em que a razão será dada ao clube. "A decisão é clara e proíbe taxativamente o que mais confunde os consumidores e o país desportivo: o nome e a Cruz de Cristo. A SAD segue a ignorar a sentença judicial. Temos de ter paciência para vermos as cenas dos próximos episódios", sugere o presidente azul, prometendo que 2019 será o "ano da refundação do Belenenses".O ano de 2019 também será marcante para o Complexo do Restelo. Patrick Morais de Carvalho revelou que "o projeto de requalificação já está em marcha", assegurando que"será isso que vai garantir a sustentabilidade do clube para as próximas décadas": "Teremos um novo rosto no nosso Complexo!" Esta é também uma prenda para os sócios e adeptos, que, para o presidente, são a maior vitória do Belenenses: "A ligação de todo o grupo com os adeptos tem sido fantástica. Têm enchido todos os campos em que jogamos."Na 1.ª Distrital de Lisboa, o Belenenses está a fazer um percurso imaculado, contando por vitórias todos os jogos disputados. Nesta ‘refundação’, o foco é a subida de divisão, mas há outro objetivo que faz brilhar os olhos dos adeptos do Belenenses. "Seguimos na luta pela Taça da AF Lisboa, através da qual, se a conseguirmos vencer no final da temporada, podemos garantir presença na próxima edição da Taça de Portugal", afirma, com um sorriso no rosto, Patrick Morais de Carvalho.