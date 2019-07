Primeiro teste dos reforços

Chegou a hora de Silas fazer o primeiro teste com o novo plantel do Belenenses. Com os reforços às ordens – alguns até já jogaram no empate dos sub-23 com a Seleção Nacional de sub-19 –, os azuis vão defrontar o Mafra, às 10 horas, no Campo Dr. Mário Silveira.

O principal objetivo passa por perceber se os primeiros processos aplicados nos treinos estão a ser assimilados, especialmente por quem chegou recentemente ao plantel, casos de Hervé Koffi, Hakim Ouro-Sama, Imad Faraj, Charles Brym e Dieguinho. Quanto a Eduardo Kau, o central brasileiro é o mais recente reforço, mas já se está a treinar há vários dias com o plantel principal dos azuis e também pode somar os primeiros minutos.

Entretanto, os azuis anunciaram a restante composição da equipa técnica dos sub-23: Hélder Baptista, Celso Simão e Rui Valente completam a estrutura liderada por Pedro Ribeiro.