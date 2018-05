A SAD do Belenenses está a estudar a construção de um novo estádio onde a equipa de futebol profissional possa jogar, resolvendo de vez a questão com o clube acerca da utilização do Restelo. Ao que Record apurou, o recinto a construir de raiz já está pensado, terá capacidade para 8 mil espectadores e um custo total de seis milhões de euros. A SAD dos azuis considera a obra prioritária até porque o Restelo tem de ser alvo de melhoramentos urgentes e que implicam um investimento avultado (dois milhões de euros).





Continuar a ler

Outro cenário possível para este período transitório é chegar a acordo com um clube geograficamente próximo para utilização das instalações, surgindo o Estoril como uma das possibilidades.



Execução mantém-se



A SAD continua preocupada com a execução que ameaça o Restelo, penhorado desde dezembro por uma empresa de liquidação que exige cerca de sete milhões de euros. Já sobre o comunicado da Comissão de Negociações do clube, a SAD garante que nunca fixou qualquer prazo para negociar, tendo comunicado por escrito que até final da Liga não iria sequer analisar a questão. Outro cenário possível para este período transitório é chegar a acordo com um clube geograficamente próximo para utilização das instalações, surgindo o Estoril como uma das possibilidades.A SAD continua preocupada com a execução que ameaça o Restelo, penhorado desde dezembro por uma empresa de liquidação que exige cerca de sete milhões de euros. Já sobre o comunicado da Comissão de Negociações do clube, a SAD garante que nunca fixou qualquer prazo para negociar, tendo comunicado por escrito que até final da Liga não iria sequer analisar a questão.

Fonte da SAD garante ao nosso jornal que a decisão final ainda não está tomada – o local dos jogos na condição de visitado tem de ser comunicado à Liga até 30 de junho –, mas a saída do Restelo é quase inevitável dada a posição do clube. Há vários locais em análise para receber os jogos do Belenenses em casa já em 2018/19 (a hipótese Leiria nunca foi equacionada pois a ideia é ficar sediado mais perto de Belém), mas essa será sempre uma solução provisória já que a prioridade é mesmo avançar a curto prazo para a construção de um novo recinto capaz de receber as partidas frente aos grandes. Os regulamentos da Liga impõem uma lotação mínima de 4 mil lugares e obrigam a que um clube dispute todos os jogos como visitado no mesmo recinto, não podendo alterar as receções a Benfica, FC Porto e Sporting para outros locais.

Autor: Nuno Miguel Ferreira