Belenenses 'anuncia' reforço sem Cruz de Cristo na camisola

Está encontrado o primeiro reforço de inverno do Belenenses. É ele Nicolás Vélez, avançado argentino que representava o Negeri Sembilan da Malásia. Aos 28 anos, chega para ser mais uma opção no ataque dos azuis e parte com a vantagem de já conhecer Silas. É que Vélez jogou com o agora treinador do Belenenses em 2015, no North East United, na Índia.A notícia acabou por ser dada pelo próprio jogador argentino, ao partilhar três fotografias na sua página de Facebook, onde veste a camisola dos azuis em pleno Estádio Nacional, no Jamor. Aliás, foi precisamente nessas imagens que saltou à vista um novo pormenor: a Cruz de Cristo não estava no equipamento.Trata-se de uma guerra entre SAD e clube, que proibiu a equipa que joga na Liga de usar o símbolo na camisola. Ora, Nicolás Vélez já apareceu com esse equipamento azul, igual ao que estava a ser utilizado, mas sem a Cruz de Cristo ao peito."Muito feliz por esta nova oportunidade. Tomara que seja o começo de muitas alegrias juntos. Oficialmente jogador do Belenenses", lê-se no Facebook de Nicolás Vélez, que já se treinou hoje com o plantel e assinou a título definitivo.