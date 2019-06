Reforços a partir de segunda-feira

O Belenenses deve ficar com a casa mais arrumada a partir da próxima semana. Vários têm sido os nomes apontados aos azuis, mas as contratações podem começar a ser fechadas e anunciadas logo na segunda-feira. Esse foi, de resto, um ponto abordado no encontro de Rui Pedro Soares, presidente da SAD, com os adeptos, em que o dirigente falou destas datas como um ponto de partida para começarem a ser conhecidas as caras novas no plantel orientado por Jorge Silas.

Hervé Koffi, Arton Zekaj, Agim Zeka e Imad Faraj podem chegar do Lille depois da venda de Reinildo aos gauleses, ao passo que também em Alvalade vão ser ‘pescados’ reforços. Eduardo deverá mesmo fazer a viagem contrária a Ronaldo Tavares, enquanto outros leões ainda estão a ser discutidos.