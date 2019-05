Reinildo rende entre 3,5 e 4 milhões

Rui Pedro Soares pode estar prestes a receber a boa notícia de um encaixe significativo nas contas da SAD dos azuis. É que o Lille deve mesmo avançar para a compra de Reinildo a título definitivo numa operação que se cifra entre os 3,5 e os 4 milhões de euros. O lateral foi contratado pelo Belenenses ao Benfica no arranque da temporada e fixou-se como elemento importante na defesa, ao realizar 19 jogos e marcar um golo antes de atrair o interesse dos gauleses. No mercado de inverno, o vice-campeão francês fechou o empréstimo e agora tudo indica que irá ficar com o internacional moçambicano, permitindo ao Belenenses ter mais alguma folga financeira para a temporada 2019/20.