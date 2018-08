Rui Pedro Soares avisa "produtores de cartas anónimas": «Dálcio está emprestado pelo Benfica»

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, partilhou esta segunda-feira uma carta nas redes sociais em que aborda o jogo de domingo, com o FC Porto, deixando um aviso aos "produtores de cartas anónimas, que têm enlameado o futebol português": "O jogador que cometeu o erro no segundo golo do FC Porto, o Dálcio, está emprestado pelo Benfica. É melhor deixar as cartas no bolso."O líder dos azuis elogiou a atuação do jogador, que "não se deixou afectar e fez uma magnífica segunda parte"; considerou que o resultado "não foi justo" mas que a arbitragem "foi excelente". E deixou uma garantia: "Já estamos a pensar no jogo com o Moreirense"."Depois do excelente jogo no Jamor ontem, queria deixar uma informação aos produtores de cartas anónimas, que têm enlameado o futebol português – o jogador que cometeu o erro no segundo golo do Porto, o Dálcio, está emprestado pelo SL Benfica. É melhor deixar as cartas no bolso.No passado, aliás, houve cartas anónimas dirigidas ao Ministério Público visando o Belenenses, feitas por alegados adeptos do Porto, em que a especulação era que o jogador Dálcio simbolizava uma relação irregular entre o Belenenses e o Benfica.Com o erro de ontem, que estes infelizes aprendam alguma coisa sobre honestidade e respeito pelos adversários.No Belenenses, escolhemos o caminho do futebol moderno, em que se faz tudo para vencer, mas em que se respeitam árbitros e adversários. Que se cumpre com salários e impostos, que se combate o racismo. Quem defende a cultura do ódio e da violência, da falta de respeito pelos adversários e árbitros, ficou para trás, não tem lugar no Belenenses.O Dálcio é um excelente jogador, não se deixou afectar e fez uma magnífica segunda parte. Está emprestado pelo Benfica, mas o Belenenses tem 25% dos seus direitos económicos. Vamos fazer uma proposta ao Benfica para a sua transferência definitiva.O resultado não foi justo, nem foi bom para o Belenenses. Mas depois do empate, o nosso objectivo passou a ser ganhar, não fizemos o mínimo anti-jogo. A arbitragem foi excelente.Desde o regresso do Belenenses à Primeira Liga, em seis jogos em casa com o FC Porto, vencemos um, empatamos três e perdemos dois. O FC Porto até um campeonato já perdeu depois de uma derrota no Restelo. Quem pode dizer o mesmo?Mas agora, já estamos a pensar no jogo com o Moreirense da próxima jornada, onde que nas últimas duas épocas perdemos. Precisamos muito do apoio dos nossos adeptos, que tanto nos têm apoiado esta época.Vai ser uma época difícil, mas vai acabar como as últimas seis – a festejar."